Bergrit in Giro werd een klucht voor de 'kijker': "Prutswerk" en "Wat gebeurt op Passo Giau, blijft op Passo Giau"

Nog nooit heeft de tv-kijker er zo lang naar verlangd om Egan Bernal te zien. Die verdomde sneeuw en regen ook. Het is dat het gemeld werd dat de Colombiaan alleen voorop reed, want anders hadden we het niet geweten. Van de onthoofde koninginnenrit in de Giro waren er nauwelijks beelden.