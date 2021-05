Bernal laat de wereld weten dat hij helemaal terug is: "Ik wilde respect tonen voor de trui, ik wilde iets speciaal doen"

Toen we Egan Bernal vorig jaar in de Tour zo zagen lossen, was dat toch een onverwacht beeld. Dat was de echte Bernal niet. De échte Bernal, die is in de Giro van 2021 helemaal teruggekeerd. Dat statement heeft de Colombiaan gemaakt door de rit naar Cortina d'Ampezzo zo naar zijn hand te zetten.

Als leider solo naar de overwinning rijden in zo'n belangrijke bergrit, daar kan je enkel heel gelukkig van worden. "Ik ben supertevreden. Dit is een grote overwinning. Winnen in het roos is iets speciaal, ik wilde mijn trui tonen. Je wint niet elke dag een rit in de Giro in de roze trui. Ik wilde respect tonen voor de trui."

Dat heeft Bernal zeker gedaan. De kopman van Ineos had zelf al aangegeven dat hij niet meer hoefde aan te vallen gezien zijn voorsprong op de concurrentie, maar deed het dus toch. "Ik wilde iets speciaal doen en tonen dat ik terug ben. De ploeg geloofde in mij."

OOK MENTAAL STERK

Opmerkelijk dat hij als Zuid-Amerikaan van de regen en de koude ook geen last bleek te hebben. "Het was natuurlijk zwaar, maar als de weersomstandigheden de koers zwaar maken, moet je er mentaal ook staan. Ik heb de goede mentaliteit kunnen aahouden. Het was een dag om af te zien en dat hebben we gedaan."