Emanuel Buchmann moet noodgedwongen opgeven na massale valpartij

In de vijftiende etappe van de Ronde van Italië gebeurde er een massale valpartij drie kilometer voor de finish in Gorizia. Een van de slachtoffers van de valpartij was Emanuel Buchmann. De Duitse renner moet nu forfait geven voor de komende etappes in de Giro.

Buchmann liep blessures aan de mond en de heup op, er werd ook een lichte hersenschudding vastgesteld bij de Duitse renner van Bora-Hansgrohe. De ploegdokter reageerde al op de opgelopen schade van Buchmann. "Na zijn valpartij werd Emanuel meteen naar het ziekenhuis gebracht. Een ACT-scan heeft breuken uitgesloten. Hij heeft wel een lichte hersenschudding opgelopen en verschillende kneuzingen aan zijn gezicht en heup. Hij heeft ook een wonde aan zijn lip", aldus ploegdokter van Bora-Hansgrohe Christopher Edler. Ook de Eritreeër Natnael Berhane (Cofidis), de Portugees Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo) en de Nederlander Jos van Emden (Jumbo-Visma) moesten na de valpartij opgeven.