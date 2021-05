Quinten Hermans had meer bondgenoten en druk van achteruit gewild: "Ik moet Campenaerts en Riesebeek feliciteren"

Quinten Hermans was de Belg die het het beste deed in rit 15, met uitzondering van Campenaerts, die de etappe won. Hermans moest het stellen met een vijfde plek. De ruime voorsprong die de vluchters kregen, speelde gek genoeg niet in zijn voordeel.

"We kregen tien minuten cadeau van het peloton en vanaf dan wist ik dat sommige renners in de kopgroep zich al zouden beginnen te sparen. Als het peloton wat dichter zit, zorg dat voor druk van achteruit en zal iedereen wél zijn deel van het werk opknappen om vooruit te blijven", legt Quinten Hermans uit. "Dat vond ik jammer want op deze manier kwamen sommige renners frisser in de finale dan anderen."

De veld/wegrenner had al zijn eieren in één mand gelegd en dat pakte niet goed uit. "Onderweg had ik beslist dat ik alles op dat laatste knikje zou zetten. Daar leverde ik een mooie inspanning maar de vogels waren op dat moment al gaan vliegen. Ik klom de hele dag goed maar had op het einde niet echt veel bondgenoten. We komen te laat en ik moet de mannen die één en twee worden feliciteren."

RIT NAAR STRADELLA VOLGENDE KANS

Dat zijn dus Victor Campenaerts en Oscar Riesebeek. Ziet Quinten Hermans nog kansen voor zichzelf om te mikken op ritwinst? "Volgende week is er de rit naar Stradella en daar zie ik mezelf nog wel eens iets proberen", klinkt het.