Vriendin Fanny supertrots op haar Victor: "Dit stond op zijn lijstje, dit zal vertrouwen geven dat hij mee kan met de top"

Ook op het thuisfront is enorm meegeleefd met Victor Campenaerts. Door Fanny Lecluyse in de eerste plaats. Naast Belgisch topzwemster is zij ook de vriendin van Campenaerts. Ze moest door haar moeder op de hoogte geworden houden van de zege van Campenaerts.

Lecluyse volgde de koers eerst op de computer, maar moest nog weg en kon zo de finish niet meepikken. "De livestream viel uit en ik belde mijn mama. Ik hoorde haar superluid roepen dat hij gewonnen had. Natuurlijk was ik superblij voor Victor. Hij verdient dit zo", vertelt Lecluyse aan Het Laatste Nieuws.

Een beloning ook voor de vele opofferingen ook doorheen het seizoen. "Iedere renner heeft er veel voor over en ik heb superveel respect voor alle renners, maar wat Victor er allemaal voor doet… Ik vind het nu heel mooi dat hij getoond heeft dat hij niet alleen in het tijdrijden kan winnen, maar ook in andere topkoersen."

Victor wil tonen dat hij een complete renner is

Victor had haar op voorhand gezegd dat hij een plan had en dus wellicht ging aanvallen. "Hij heeft dat in de klassiekers ook geprobeerd, maar is niet altijd op het juiste moment weggesprongen. Nu is het wel gelukt. Ik zeg: 'Chapeau dat hij volhoudt.' De Giro, dat zijn toch superzware ritten. Dit stond op zijn lijstje. Hij wil tonen dat hij een complete renner is."

Deze ritzege in de Giro is daar het beste bewijs van. "Dit zal hem veel vertrouwen geven dat hij echt mee kan gaan met de top in zo’n koersen." Na de rit hadden Campenaerts en Lecluyse al even contact. "Ik zei dat ik supertrots op hem was. Hij zag er zo gelukkig uit. Zijn gsm 'ontplofte' ook van de berichtjes."