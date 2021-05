"Een brutale inspanning": straffe stats tonen hoe Almeida naar boven vloog op de Sega di Ala

'A man on the move', zo noemen ze hem bij Velon, dat de data van de renners bijhoudt. Zijn prestatie in de zeventiende etappe van de Ronde van Italië kan een 'brutale inspanning' genoemd worden, op basis van die cijfers.

Almeida haalde tijdens de slotkilometer een maximale snelheid van 43,6 kilometer per uur, ruim sneller dan het gemiddelde over de hele rit van de ritwinnaar. Almeida kon op het einde dus nog dat beetje meer geven. Die laatste kilometer werkte hij af aan een gemiddelde van 31 per uur.

João Almeida is a man on the move at the Giro. He claimed 2nd place on Stage 17 and moved up two places on GC with this brutal effort ⚡️

