João Almeida voelt zich goed: "Ik rijd zonder angst rond en bekijk het van dag tot dag"

In de achttiende etappe van de Ronde van Italië rijden de renners 231 kilometer van Rovereto naar Stradella. Een vlakke etappe kan goed doen voor het peloton, zeker na zo'n zwaar slot in de vorige rit. Dat het gisteren een zwaar slot was, vindt ook de Portugees João Almeida.

"Ik viel gisteren niet vroeger aan omdat ik dat niet kon. Het tempo lag al vrij hoog. Het was nipt ten opzichte van Dan Martin, met een verschil van dertien seconden, maar hij was heel sterk”, gaf de Portugees, voor de start van de achttiende etappe, toe. “Vorig jaar pakte ik de leiderstrui in de derde etappe en kwam ik twee weken lang twee uur later dan de ploegmaats aan in het hotel na elke rit. Ik voel me veel beter zonder al die verplichtingen. Ik rijd zonder angst rond. Ik kijk dag per dag wat nog kan in het klassement", aldus Almeida voor de start.