Overgangsrit is laatste kans voor velen: Hermans valt wellicht opnieuw aan en ook Sagan is weer kanshebber

Twee bergritten en een tijdrit komt hierna nog. Rit 18 in de Giro kan dus als overgangsrit beschouwd worden. De laatste kans op ritwinst voor zij die bergop niet bij de besten zijn. Een laatste kans ook voor rappe mannen, al zijn de vluchters aan het einde van een grote ronde in het voordeel.

Het vertrek van de etappe ligt in Rovereto. In eerste instantie lijkt het een rit voor rappe mannen, want het blijft een hele tijd vlak. Bijna tweehonderd kilometer lang liggen er geen grote hindernissen. Dat verandert abrupt in de finale: er ligt al een heuvel richting Roncole en in Castana ligt de top van een beklimming van vierde categorie.

OPVALLENDE TWEEDE TUSSENSPRINT

Nadien liggen er nog twee klimmetjes waar het verschil kan gemaakt worden. Vervolgens is het de laatste acht kilometer nog dalen om dan aan te komen in Stradella na 231 kilometer. Ook bijzonder waar de tussensprinten liggen. De eerste is nog logisch, na 134 kilometer. In principe komt de vroege vlucht daar als eerste door. De tweede tussensprint ligt vlak na het laatste klimmetje: in volle finale dus.

Is het in de finale lastig genoeg of krijgen we toch een groepssprint? Heel veel pure sprinters zijn er niet meer in deze Giro. Wat ook wil zeggen: geen sprintersploegen die de kastanjes uit het vuur willen halen. Aan het eind van een grote ronde is dat sowieso al minder evident en krijgen de vluchters al eens een vrijgeleide. Aangezien het zwaartepunt van de rit duidelijk aan het einde ligt, staat er daar sowieso iets te gebeuren.

De enige ploeg die deze rit nog echt kan controleren lijkt Bora-Hansgrohe. Afwachten of dat ook het plan is dat ze daar maken. Het kan de bedoeling zijn om alles bijeen te houden om Sagan dan de rit te laten winnen. Evengoed houden zijn ploegmaats de kloof met de vroege vlucht gewoon niet te groot worden en schuift de Slovaak op het einde zelf mee op één van die klimmetjes.

OPTIES VOOR SAGAN MAAR HERMANS MOET AANVALLEN

Verschillende opties voor hem, maar de Slovaak zal de koers wel goed moeten aanvoelen als hij wil winnen. Een Belg van wie we zeker nog iets verwachten, is Quinten Hermans. Hij heeft al gezegd dat de etappe iets voor hem kan zijn. Hermans heeft al meerdere keren in de ontsnapping gezeten en de klimmetjes aan het eind van deze rit moet hij zeker aankunnen.

Voorts is het koffiedik kijken wie zich nog geroepen voelt om aan te vallen. Renners die dat in deze Giro al vaker deden komen nu misschien ook weer naar voren. Dan is het in de eerste plaats denken aan Pellaud en Marengo, die hun aanvalslust wel eens beloond willen zien. Covi is nog zo'n Italiaan die maar al te graag succes wil boeken op eigen bodem. Uit Belgische hoek gooit een De Bondt zich misschien weer in de strijd.