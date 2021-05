Remco Evenepoel komt nog eens terug op schuifpartij over vangrail: "Ik had geen kans om val te vermijden"

Remco Evenepoel gaf een woordje uitleg bij zijn opgave: door de pijn die hij kent na de valpartij in de zeventiende rit heeft het geen zin om verder te rijden. Best de verwondingen te laten helen. Maar hoe kwam die val nu juist tot stand?

Ook daar kwam Evenepoel nog even op terug op de site van Deceuninck-Quick.Step. "Het was uiteindelijk een valpartij die niet had hoeven te gebeuren. Ik weet niet echt wat voor me gebeurd is, maar ik kwam de bocht uit en zag enkele jongens op de grond liggen."

Remco Evenepoel had die bocht ruim genomen. Hij reed op dat moment uiterst links op de baan en ging iets te wijd. Rechts van hem was er geen ruimte om door te kunnen. "Ik kon niets langs rechts passeren, want ik reed vlak naast een andere renner."

Voldoende corrigeren om overeind te blijven lukte ook niet. Volgens Evenepoel was daar geen mogelijkheid toe door hetgene wat voor hem gebeurd was. "Ik had geen kans om de val te vermijden."