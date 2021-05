Sportpsycholoog kaart mogelijke angst bij Evenepoel aan: "Daar is de inzinking begonnen"

Een nieuwe val voor Remco Evenepoel. Een sportpsycholoog kan het best inzicht geven over wat de impact daar mentaal zal van zijn, naast de fysieke schade. Jef Brouwers bijvoorbeeld, die in het verleden al voor Deceuninck-Quick.Step werkte.

"De beste raad die ik Remco nu kan geven, is om opnieuw rust in zijn hoofd te creëren. Er zijn in de Giro veel 'externe' zaken gebeurd die hij een plaats moet geven", zegt Brouwers in HLN. "Op een bepaald moment is Remco wat 'geknakt'. Hij moet dat verhaal afsluiten en vanuit zijn eigen sterkte, en niet vanuit de verwachtingen van de buitenwereld, een nieuwe start nemen."

"Mijn interpretatie is dat hij wat angst gekregen heeft bij die grindstroken", verwijst Brouwers naar de elfde etappe in deze Giro. "Daar is de inzinking begonnen. Die grindstroken waren toch heel uitdagend, als je na een traumatisch ongeval die grond ziet en denkt: 'Oei, dat is gevaarlijk.' Dan is hij wat afgezakt naar achteren in het peloton. En als de renners vooraan dan heel hard gaan trekken, ben je verloren."

TECHNIEKEN

Als Evenepoel inderdaad angstig is op de fiets, is dat wel een belangrijk iets om mee om te gaan. "Daar zijn technieken voor. Dat los je niet even in de koers op, zeker niet als je een favoriet bent en een inzinking krijgt. Hij kan nu praten met belangrijke mensen rond hem, en dat ook als leidraad gebruiken."