Van Avermaet rijdt eerste koers sinds Luik: "Goede voorbereiding op Tour, weet niet hoe benen zullen antwoorden"

Het is tijd voor Greg Van Avermaet om opnieuw in actie te komen. Om echt wedstrijden te koersen dus, want het is niet dat hij de voorbije weken heeft stilgezeten. Een hoogtestage was het eerste deel van de voorbereiding op de Tour, de Dauphiné is het volgende deel.

Van Avermaet verschijnt op 30 mei aan de start van de Dauphiné en dat is al even geleden. "Ik ben gemotiveerd voor deze koers, zeker omdat ik niet meer deelgenomen heb sinds 2016. Ik weet dat het een belangrijke test is voor de ploeg en de koers plaatsvindt in een mooie regio." Hoe sterk Van Avermaet voor de dag zal komen, is ook voor hem zelf een vraagteken. "Ik heb niet gekoerst sinds Luik-Bastenaken-Luik op 24 april. Ik weet dus niet hoe mijn benen zullen antwoorden, maar ik zal proberen om enkele goede uitslagen te behalen in de ritten die mij liggen. Het zal zeker een goede voorbereiding zijn op de Tour." UITSTEKEND TRAININGSKAMP Hoe zijn de afgelopen weken verlopen? "Ik had een uitstekend trainingskamp in de Alpen met de ploeg. Ondanks het mindere weer hebben we in de loop van onze trainingsritten 20 000 hoogtemeters afgelegd. Ik ben ervan overtuigd dat die inspanningen hun vruchten zullen afwerpen." Naast Van Avermaet brengt AG2R nog een Belg aan de start van de Dauphiné in de persoon van Oliver Naesen. Hun ploegmaats in deze rittenkoers zijn Dorian Godon, Aurélien Paret-Peintre, Ben O'Conner, Clément Venturini en Jaakko Hänninen.