Yates kan roze trui pijn doen maar moet hopen dat regen wegblijft: "Ik besefte eerst niet dat Bernal gelost was"

Simon Yates is dan toch de man die Bernal nog in de moeilijkheden kan brengen met zijn explosiviteit, dat is nu wel duidelijk. Op de versnellingen van Yates had Bernal op de hele steile stroken van de Sega di Ala geen verhaal. Als het niet meer regent, kan het nog echt spannend worden.

"Ik viel aan en ik besefte eerst niet dat Egan Bernal gelost was. Dat deed ik later pas", duurde het eventjes eer Yates de schade kon opmeten die hij met zijn demarrage aangericht had. "Ik ging al volle bak, het was dus niet dat ik nog eens extra kon versnellen om de kloof te vergroten."

Wat ook opviel, is dat BikeExchange in de loop van de rit zijn verantwoordelijkheid nam. "We hadden niemand in de ontsnapping en ik wilde voor de ritzege gaan. Toen die groep vertrokken was, was het nog maar een zestigtal kilometers tot de eerste klim van de dag. Het was dus geen hele grote inspanning voor ons om de vluchters in het vizier te houden."

Ik hoop dat het weer hetzelfde blijft

Bovendien gaf de ploeg zo ook al het signaal dat Yates goed was. "Het was niet dat we 200 kilometer op kop moesten rijden en de hele ploeg moesten opbranden. Chapeau aan de ploegmaats, we zullen nu zien wat ik kan doen de volgende dagen." Dat hangt volgens de Brit ook af van de weersomstandigheden. "Ik hoop dat het weer hetzelfde blijft. Elke dag dat het geregend heeft, had ik geen goede dag."