Lotto-Soudal met bepaalde ambitie naar Dauphiné: "Voluit offensief koersen"

Zondag start het Critérium du Dauphiné. De Belgische formatie van Lotto-Soudal heeft specifieke doelstellingen.

Lotto-Soudal mikt vooral op ritwinst in de Dauphiné. "We trekken naar de Dauphiné zonder klassementsambities. Tim Wellens bemachtigde in de Tirreno-Adriatico dan wel een zevende plek in de einduitslag, in de Dauphiné draait het niet om het klassement", zegt sportdirecteur Herman Frison.

"Tim zal daarom aanvallend koersen en zijn kansen moeten grijpen. Daarnaast hebben we ook geen sprinter aan boord. Daarom moeten we iedere dag aanvallend koersen en op die manier mikken op ritwinst. Aangezien er geen uitgesproken sprintetappes zijn, nodigt dit nog meer uit tot offensief koersen."

Steff Cras, Sébastien Grignard, Sylvain Moniquet en Brent Van Moer zijn de andere Belgen in de selectie. De Brit Matthew Holmes en de Australiër Harry Sweeny vervolledigen het team.

"Er volgen ongetwijfeld enkele mooie opportuniteiten, maar veel zal ook afhangen van hoe de klassementsploegen de eerste ritten benaderen. Zo denk ik meteen aan Thomas De Gendt, die in 2017 de openingsetappe in Saint-Étienne wist te winnen. Onze youngsters zoals Grignard, Moniquet en Van Moer hebben in ieder geval al bewezen dat ze durven aanvallen.”

“En wanneer alle puzzelstukjes in elkaar vallen, kan je in een WorldTour-wedstrijd als de Dauphiné een etappe winnen. Uiteraard is dit geen exacte wetenschap, maar we zullen het ongetwijfeld met de volledige ploeg proberen", besluit Frison.