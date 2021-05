Quinten Hermans opnieuw mee in de vlucht: "Deze ervaring zorgt voor een grotere motor"

Quinten Hermans was in de Giro mee in de vroege vlucht, maar op enkele kilometers van het einde werden zij gegrepen.

Hermans eindigde de negentiende rit nog als 40ste, op 11 minuten van ritwinnaar Yates. "De grote ploegen hadden duidelijk hun zinnen gezet op deze rit en dan weet je dat het moeilijk wordt", liet hij achteraf weten.

"Ik ben bang dat de etappe van donderdag mijn laatste kans was op een overwinning. Toch wou ik mezelf en de ploeg vandaag in de kijker rijden. En natuurlijk hoop je dan dat het peloton zich koest houdt. Op zich was ons groepje wel interessant maar met zes renners voorop blijven is zeker niet evident."

Hermans is blij met zijn vormpeil. "Ik word maar niet slechter tijdens deze drie weken, ook bergop niet. Dat is een fijn gevoel. Ik voel me nog altijd goed. Hopelijk kan ik dat na de rit van morgen ook nog zeggen, want een onderneming als vandaag kruipt wel in de kleren.”

Dit soort etappes neemt hij mee naar de toekomst. “Een rasklimmer ben ik niet, maar in klein groepje kan ik zelfs op de langere cols meestrijden om de overwinning. Volgens mij ga ik sterker dan ooit uit deze Giro komen. Een ervaring als deze zorgt ervoor dat je een grotere motor krijgt dus dat zit wel goed."