Yates blij met ritzege: "Zeker nadat ik vorig jaar zo moest opgeven in de Giro"

Simon Yates van Team BikeExchange heeft de negentiende etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven.

Het was de vierde ritzege in de Giro in zijn carrière. "Ik wilde echt een rit winnen in deze Giro", vertelde Yates. "Ik ben alvast blij dat dit nu gelukt is."

Op iets meer dan zes kilometer van het einde moest iedereen hem laten rijden. "We hadden de etappe onder controle en gelukkig kon ik het afmaken en pak ik de zege. Dit is heel belangrijk voor mij. Vorig jaar moest ik uit de Giro na een coronabesmetting. Ik wilde hier gewoon graag winnen, me tonen."

"Ik zag dat de jongens van INEOS Grenadiers er geen probleem mee hadden om gewoon tempo te rijden. Ik had het gevoel dat ze me vandaag zouden laten gaan, want op Twitter las ik iets van Bernal dat ze liever wilden controleren dan met me mee te springen. Toen ik aanviel, zag ik dat ik gelijk had. Toen ben ik gewoon vol gas gegaan en dat was het eigenlijk tot aan de meet.'

In het klassement komt Yates op 2 minuten en 49 seconden. "Vandaag heb ik geprobeerd om er het beste van te maken en pak ik de zege. Dit was niet de moeilijkste etappe van de twee bergritten, alleen was de slotklim wel zwaar. Morgen wordt een andere dag, heel zwaar, op grote hoogte. Ik ga mijn best doen en we zullen zien tot waar ik toe in staat ben."