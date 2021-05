Wout van Aert moet doelen bijstellen na blindedarmontsteking: "Gele trui in Tour de France is niet meer realistisch"

Het was even schrikken toen Wout van Aert met de mededeling kwam dat hij een blindedarmontsteking had opgelopen en even moest stoppen met trainen. Ondertussen zit hij met de ploeg in Spanje voor een trainingsstage.

Net zoals vorig jaar zal Wout van Aert eerste luitenant zijn in de Tourploeg van Jumbo-Visma om Primoz Roglic naar die felbegeerde Tourzege te leiden. Al koesterde hij zelf ook nog wel wat ambities. "De eerste week bestaat uit lastige sprintritten en een tijdrit, dat ligt me enorm goed. Ik wou die gele trui veroveren maar dat lijkt nu onrealistisch. Mijn topniveau zal pas wat later deze zomer komen", verwacht hij in Het Nieuwsblad. Door de blindedarmontsteking heeft Van Aert een trainingsachterstand opgelopgen en dat heeft hij gemerkt op stage met de ploeg. "Ik ben hier veruit de minste op stage. Via training en een hoogtestage is het alleszins mogelijk om een goede vorm te bereiken, maar het is nog heel onzeker welk niveau ik zal bereiken in de Tour", besluit hij.