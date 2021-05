Greg Van Avermaet laat zich uit over de prestatie van Evenepoel in de Giro: "Ik denk dat de verwachtingen te hoog waren"

Vandaag start in Frankrijk de Critérium du Dauphiné. Onder meer Greg Van Avermaet is van de partij en in een interview voor de Franse rittenwedstrijd ging het ook nog over de prestatie van Remco Evenepoel in de Giro.

Zo vind Van Avermaet dat er misschien wel te veel werd verwacht van Evenepoel vanuit de media en het publiek. "Ik denk dat de verwachtingen te hoog waren bij de pers, het publiek en misschien ook wel bij zichzelf", vertelde onze landgenoot bij Het Laatste Nieuws. "Het was zijn eerste grote ronde en het is niet makkelijk, want er komen altijd nieuwe dingen op jou af. Het was misschien een beetje te snel vanuit de media, want hij komt net uit een zware blessure. Het is misschien ook wel goed voor de carrière van Evenepoel dat hij de Giro nu nog niet heeft gewonnen", aldus Van Avermaet.