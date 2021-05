Louis Vervaeke kan terugblikken op een geslaagde Giro: "Ik was een lange tijd het geloof in mezelf kwijt"

Vandaag loopt de Giro ten einde met een afsluitende tijdrit. Voor Louis Vervaeke was het een goede Ronde van Italië, want onze landgenoot staat momenteel op een knappe 19de plaats in het algemeen klassement.

Een serieuze opsteker voor Vervaeke, want de voorbije maanden liep het wat minder bij onze landgenoot. "Ik was een lange tijd het geloof in mezelf kwijt. Ik vroeg mij zelfs af of ik nog wel kon klimmen", vertelde Vervaeke in een interview bij Sporza.

"Het is goed voor de toekomst dat ik terug in mijzelf ga geloven. Het was ook leuk om in de bergen met de beste renners mee te kunnen rijden", aldus onze 27-jarige landgenoot van Alpecin-Fenix.