Dave Brailsford enorm gelukkig voor zijn goudhaantje: "Het is geweldig om hem zo te zien terugkeren na een moeilijke periode"

Bij Team INEOS Grenadiers kunnen ze trots zijn op hun prestatie in de Giro. Met Egan Bernal hebben ze namelijk de eindoverwinning op zak kunnen steken. Dave Brailsford, teambaas bij de wielerformatie, is dan ook zeer tevreden.

Zo was hij vooral gelukkig voor Egan Bernal. De Colombiaan heeft namelijk een moeilijke periode gehad met een lastige blessure. "Het is geweldig om hem zo te zien terugkeren na een moeilijke periode. Ik zie opnieuw die lach op zijn gezicht en ik ben blij dat hij gelukkig is", aldus Brailsford. Zijn interview staat te lezen bij Sporza.

Volgens Brailsford heeft Bernal zijn liefde voor de koers herontdekt. "Iedereen doet het omdat ze van wielrennen houden. Wielrennen is zwaar, maar de liefde voor de koers is de basis en Bernal heeft het herontdekt. De vreugde op de fiets is het belangrijkste", legde de teambaas van Team INEOS Grenadiers uit.