Ganna geeft Ineos met huzarenstukje nog reden om te vieren en schrijft geschiedenis: "Als in een pitstop in Formule 1"

Dubbel feest bij Ineos, want naast de eindzege van Bernal liet Ganna ook nog eens zien dat hij de beste tijdrijder in de wereld is. In die mate zelfs dat de Italiaan nu een record op zijn naam heeft staan. Al zag dat er niet zo naar uit toen hij lek reed.

Een historisch moment was het, want Ganna is de eerste renner ooit die vijf tijdritten na mekaar op zijn naam schrijft in de Giro. "De Giro is de grootste koers waar je kunt winnen voor Italianen. Om een vijfde tijdrit te winnen, is fantastisch. Ik wil een grote dankuwel zeggen aan de ploeg, die mij al steunt van het begin van het jaar tot nu. Nu gaan we goed herstellen en dan richting het volgende doel kijken."

De zege in Milaan kwam er niet zonder slag of stoot: in de laatste twee kilometer reed Ganna lek. "Ik dacht: dit is ongelukkig, ik verlies de koers. Al had ik wel een mooie kloof op de tweede beste renner op dat moment. Ik wisselde snel van fiets, het was als in een pitstop in de Formule 1. Toen ik over de lijn kwam, was het wachten op de tijd van Rémi Cavagna, een hele goede tijdrijder. Toen ik zijn val zag, was de overwinning veilig."

Het is fantastisch voor Egan Bernal

Ook voor Filippo Ganna is het genieten dat de ploeg ook de eindwinnaar van de Giro in huis heeft. "Het is fantastisch voor Egan Bernal. We hebben drie weken hard gewerkt. Dit samen kunnen vieren met de roze trui, is een droom voor elke ploeg."