'Maillot jaune' Van Moer klopt stevig op de poort van de grote doorbraak: "Een echte krachtpatser, geen meeloper"

Dé Belgische renner van de voorbije week is zonder twijfel Brent Van Moer. Eerst in de Ronde van Limburg een straf nummer afleverend, met pijnlijke afloop nadat hij in de slotkilometer de verkeerde kant werd uitgestuurd. Zijn antwoord in de Dauphiné was fenomenaal.

Het leuke aan het winnen van een eerste etappe in de Franse openingskoers: je hebt meteen de groene trui en de bolletjestrui. Als jong talent ook nog eens de witte trui. En natuurlijk: le maillot jaune, de gele leiderstrui. Als je die aantrekt, zet je jezelf meteen op de kaart.

Dat deed Van Moer ook met de wijze waarop hij won. "Dit is echt een straf nummer", aldus Herman Frison in HLN. Het vorige jaar was niet eens zo succesvol. Wel reed hij de Vuelta uit. "Wel belangrijk. Het was zijn eerste grote ronde. Iedereen weet : als je daar goed uit komt, kan je als jonge renner een grote stap zetten."

Iedereen is het er over eens: zijn capaciteiten zijn enorm. "Brent is een krachtpatser. Hij heeft een sterk lijf en sterke poten. Gecombineerd met lef. Hij is niet vies van een inspanning en durft 'all in' te gaan. Hij had dit weekend aangekondigd dat hij mee zou gaan in de vroege vlucht. Al tien minuten voor de start ging hij zich opstellen, om toch maar op de eerste rij te kunnen vertrekken."

Dat toont zijn gretigheid. "Hij moest en zou mee zijn. Zo kennen we hem: trappen, trappen, trappen, zonder zich te sparen. We gaan er nog veel plezier aan televen. Brent was geen meeloper bij de jeugd en dat zal hij bij de profs ook niet zijn. Hij kan nog heel wat progressie maken. Die jongen is nog niet aan het einde van zijn verhaal."