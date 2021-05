Pech voor Deceuninck-Quick-Step: Amerikaanse renner van de wielerformatie geeft op in de tweede etappe van de Criterium du Dauphiné

Deceuninck-Quick-Step zal het vanaf nu met een mannetje minder moeten doen in de Criterium du Dauphiné. De Amerikaan Ian Garrison, die gisteren nog in de vlucht van de dag zat, heeft namelijk opgegeven. Het is nog niet duidelijk wat de reden is van zijn opgave.

Inside the final 100 kilometers of the #Dauphine and @iankgarrison stops his race. More details about this later.