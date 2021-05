Toptalent van Deceuninck-Quick-Step blikt tevreden terug op de Giro: "Zesde in het algemeen klassement is een zeer goed resultaat"

João Almeida kan net zoals vorig seizoen zeer tevreden zijn over zijn Ronde van Italië. De jonge Portugees reed eerst in dienst van Remco Evenepoel, maar toen hij zijn eigen kans mocht wagen, reed hij alsnog naar een knappe zesde plaats in het algemeen klassement.

João Almeida blikt dan ook tevreden terug op zijn Ronde van Italië. "Ondanks dat ik hier na drie zware weken aankwam, voelde ik me goed. Zesde in het algemeen klassement is een zeer goed resultaat en ik ben blij om terug in de top 10 te zijn na de editie van vorig jaar", legde de Portugees uit op de officiële website van Deceuninck-Quick-Step.

"Over het algemeen was het een goede Giro d'Italia voor mij, een wedstrijd waar ik veel geleerd heb en waar ik de verbeteringen kon zien die ik heb gemaakt in het groot gebergte, waar ik bij de echte klimmers kon blijven", aldus João Almeida.