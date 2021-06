Econoom is duidelijk: "Goede strategie van Lefevere" en "Conversie naar klimploeg sneller aan de gang dan we doorhebben"

Patrick Lefevere is goed bezig. Het zijn niet (enkel) onze woorden, maar ook die van sporteconoom Wim Lagae.

"Het is een goede strategie van Lefevere om een aantal goudhaantjes voor 4 à 5 jaar vast te leggen en een ploeg te bouwen rond die renners", aldus Lagae in De Tribune.

Klimtrein

"In de Giro-ritten van vorige week donderdag en vrijdag zag ik voor het eerst in de 3e week van een grote ronde een prille vorm van een klimtrein bij Deceuninck - Quick-Step."



"Ik denk dat die conversie naar een klimploeg al volop aan de gang is en sneller gaat dan we zelf doorhebben."