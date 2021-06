Eerste en ook enige tijdrit in de Critérium du Dauphiné staat vandaag op het programma: wat kunnen de klassementsrenners?

Een belangrijke rit in de Critérium du Dauphiné vandaag. De klassementsrenners moeten namelijk op hun hoede zijn, want er staat een tijdrit op het programma. Wel eentje van "slechts" 16 kilometer, maar toch kunnen de mannen die willen meedoen voor het eindpodium best niet te veel tijd verliezen.

Vandaag gaan we al meer zicht krijgen op de renners die willen meedoen voor de eindoverwinning in de Critérium du Dauphiné. De renners rijden namelijk een tijdrit van 16 kilometer van Firminy naar Roche-La-Molière. Geraint Thomas is één van de favorieten voor de ritzege vandaag. Toch zijn er nog enkele andere interessante renners om in de gaten te houden. Zo is het ook uitkijken naar wat Steven Kruijswijk en onze jonge landgenoot Ilan Van Wilder zullen doen.