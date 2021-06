Evenepoel pareert kritiek: "Irriteert me een beetje dat ze altijd hetzelfde zeggen"

Remco Evenepoel verliet vroegtijdig de Giro d'Italia, na onder meer een val. Nu heeft hij gereageerd op de kritiek.

Evenepoel was als schaduwkopman begonnen aan de Giro, maar bij vele volgers was er de hoop. Die werd gevoed door een prima eerste week.

Daarna werd het echter steeds minder met Evenepoel. Op zijn leeftijd en in zijn eerste koers na maanden en maanden revalideren absoluut niet onlogisch.

Makkelijk te zeggen

Dat hij ook in de Giro opnieuw viel? Dat is volgens hem niet te wijten aan zijn stuurmanskunsten of dalerscapaciteiten.

"Ik had net het gevoel dat ik beter begon te dalen", geeft hij aan in Het Laatste Nieuws. "Het irriteert me een beetje dat de mensen altijd hetzelfde zeggen. Het is makkelijk om te zeggen dat ik een stuurfout maakte."