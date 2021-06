Tour-deelname van Chris Froome staat behoorlijk onder druk

Komt Chris Froome wel aan de start van de Tour? Die vraag kan je je stilaan beginnen te stellen, want voorlopig geeft Froome nog steeds geen blijk van een conditie die goed genoeg is om mee te dingen naar de prijzen in een rit, laat staan voor een klassement.

Tussen de lijnen hoor je ook een verandering van toon. Bij aanvang van het seizoen waren er enkel positieve geluiden. De ploegleiding straalde een enorm vertrouwen uit in een terugkeer van Froome naar dat niveau van weleer. Weliswaar werd hem wel de tijd gegeven om alles stap per stap te doen. Dat is ook de juiste ingesteldheid wanneer je samen dat avontuur aangaat.

CRITICASTERS

Froome bleef echter in wedstrijden lossen op momenten waarvan je dat niet zou verwachten van iemand die een rol van betekenis wil spelen in de Ronde van Frankrijk. De renner zelf bleef steevast positief en verweert zich ook tegen criticasters die al om zijn pensioen roepen. Terecht ook, want die keuze zou altijd bij de renner zelf moeten liggen.

© photonews

Met mondjesmaat is Froome wel toe gaan geven dat hij al had gehoopt om verder te staan en dat het een lange weg terug naar de top is. Enkele dagen terug kwam Froome in een interview openlijk toe: hij gaat dit jaar de Tour niet winnen. In een paar weken tijd gaat zijn vorm niet ineens omhoog schieten als al maanden aan een stuk er weinig tot geen tekenen van beterschap te zien zijn.

De vraag is: als hij niet goed genoeg is om in aanmerking te komen voor winst, moet je hem dan meenemen? Want die vijfde Tourzege, dat was toch de droom bij de overstap van Ineos naar Israel Start-Up Nation. In de voorbije maanden is een deelname van Froome aan de Tour nooit in twijfel getrokken. Ze zullen bij ISN echter ook wel de hoop gehad hebben om hem richting de zomer op een hoger niveau zien te acteren.

RATIONELE BESLISSING

Uiteindelijk is het aan de ploegleiding om een rationele beslissing te nemen. Dat is zo in alle ploegen. Emotie of zelfs een bepaalde status is niet genoeg als het vereiste niveau niet aanwezig is. Is het niet beter van een andere renner te selecteren, iemand die misschien voor een ritzege kan gaan of al was het maar om nuttig werk voor het team te verrichten, dan met Froome naar de Tour te trekken?

© photonews

Wees maar zeker dat ze zich bij Israel Start-Up Nation over dat vraagstuk zullen buigen. Ze zullen het niet uit de weg gaan, gewoon omdat Froome Froome is. Zou het hem goed doen om nog een keertje een Tour in de benen te hebben, met het oog op volgende edities? Moeilijk te zeggen.

Het is niet zoals vorig jaar bij Ineos dat er dan wel andere renners klaar staan om een gooi naar het klassement te doen. Het beeld van een teleurstellende Froome, terwijl zijn ploeg op hem had gerekend, zou in de Tour hard aankomen. Behoudens een onverwachte opflakkering van Froome in de Alpen in de Dauphiné zal een niet-deelname aan de Tour steeds ernstiger overwogen worden.