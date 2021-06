Mindere dag, maar geen tijdsverlies voor Ilan Van Wilder: "We hebben het beste gedaan wat we konden"

Ilan Van Wilder doet het nog steeds uitstekend in de Critérium du Dauphiné. De jonge Belg staat op een uitstekende vijfde plaats in het klassement en staat slechts op 13 seconden van leider Alexey Lutsenko.

Hij vertelde het op de website van Team DSM. "Vandaag was een echt snelle start. De hele dag reden we als team heel goed samen. Ik denk dat dit onze beste dag tot nu toe is geweest en we hebben echt geprobeerd om onze positie in het peloton op te eisen. In de finale hadden we nog veel mannen in het peloton en dat was goed. Het was een hard tempo en het was niet makkelijk, maar in de finale hebben we het beste gedaan wat we konden", aldus Van Wilder.