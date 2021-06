Tom Dumoulin keert morgen terug in het peloton, maar start niet als kopman voor Jumbo-Visma

Tom Dumoulin is terug. De Nederlandse klassementsrenner is vanaf morgen te zien in de Ronde van Zwitserland. De kopman lijkt echter niet Dumoulin, maar wel Sam Oomen te zijn in Zwitserland.

Jumbo-Visma heeft haar selectie voor de Ronde van Zwitserland bekendgemaakt. Daar is een verrassing in terug te vinden, want Tom Dumoulin is geselecteerd. De voorbije maanden twijfelde Dumoulin of hij wel renner wilde blijven. Hij lijkt dus een beslissing genomen te hebben, want hij start in Zwitserland. Ook Sam Oomen, die kopman lijkt te zijn, Leemreize, Van Hooydonck, Pfingsten, Teunissen en Tolhoek zijn geselecteerd door de Nederlandse wielerformatie. 🇨🇭 #TourdeSuisse



Time trials & mountains⏱

Our team for Tour de Suisse👇🏼 pic.twitter.com/ZZXa2sAIgE — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) June 5, 2021