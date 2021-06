Zeer zware rit op het programma in de Critérium du Dauphiné: vier beklimmingen, waaronder slotklim van buiten categorie, moet klassement door elkaar schudden

De renners rijden vandaag in de Critérium du Dauphiné van Saint-Martin-Le-Vinoux naar La Plagne. Het is een rit van 171 kilometer en daarin liggen vier beklimmingen verscholen. Zo is er een beklimming van vierde categorie, een beklimming van tweede categorie en twee beklimmingen van buiten categorie.

Eén van die twee beklimmingen buiten categorie is meteen ook de slotklim. Vandaag begint dus het echte werk voor de klassementsrenners. Houdt Ilan Van Wilder stand in de top 10? en wie zet de Dauphiné naar zijn hand?

#Dauphine queen stage today, and with it, La Plagne (17.1km, 7.5%), the iconic climb returning in a cycling race after quite some time. But before that, the riders will face Côte de Venthon (2.5km, 5.3%), Col de Pré (12.8km, 7.7%) and Cormet de Roseland (5.7km, 6.5%). pic.twitter.com/Vsq5RA4bot