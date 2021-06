Yves Lampaert is diep gegaan in Dwars door het Hageland: "Blij met derde plek, niet zo blij met zere benen"

Yves Lampaert weet nu ook wat het betekent om Dwars door het Hageland te rijden. En daar mee te doen voor de prijzen. Daar moet je serieus wat inspanningen voor leveren, met die opeenvolging van stroken over onverharde wegen en de hellingen aan het einde.

Omdat Ballerini er niet in slaagde om de oversteek te maken, was Yves Lampaert de enige renner van Deceuninck-Quick.Step in de kopgroep. Op de voorlaatste heuvel werd Lampaert op een gaatje gezet. Op karakter keerde hij nog terug en de kasseitjes van de Allerheiligenberg lagen hem duidelijk beter.

Ook daar was het nog zwoegen, maar Lampaert sleepte wel een podiumplaats uit de brand. De West-Vlaming reageerde achteraf kort op sociale media. Voor hem was er nog een extra moeilijkheid: het was zijn debuut in deze koers. "Voor de eerste keer Dwars door het Hageland gereden, na een lange periode van training."

Dan kan hij best tevreden zijn. "Ik ben blij met mijn derde plek, niet zo blij met mijn zere benen", grapt Lampaert. Ook de foto bij zijn post op Instagram geeft aan hoe diep hij is gegaan. Ook sportdirecteur Tom Steels kon leven met de uitslag. "We kunnen tevreden zijn met hoe we reden. Voor Yves was het zijn eerste koers na de hoogtestage in Sierra Nevada. Dus een derde plek is een goed resultaat."