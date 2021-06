Deceuninck-Quick.Step bevestigt: Remco Evenepoel verdedigt deze week titel op Belgische bodem

De plannen van Remco Evenepoel geraakten al bekend na de Elfstedenronde. Deceuninck-Quick.Step bevestigt het nu ook: Evenepoel gaat meerijden in de Baloise Belgium Tour. Dat is de koers met zijn naam als meest recente winnaar op de erelijst.

Evenepoel brak in de Baloise Belgium Tour van 2019 door bij de profs met ritwinst in Zottegem en de eindzege enkele dagen later in Beringen. Vorig jaar kon de Baloise Belgium Tour niet plaatsvinden vanwege de coronacrisis. Evenepoel verdedigt dit jaar dus zijn titel.

BENNETT MEE VOOR DE SPRINT(S)

Deceuninck-Quick.Step trekt ook met sprinter Sam Bennett naar de Baloise Belgium Tour. Andere renners die deel uitmaken van de selectie: Davide Ballerini, Iljo Keisse, Yves Lampaert, Michael Mørkøv en Zdeněk Štybar . Vooral de deelname van Štybar is opvallend, want die hield aan een val in Dwars door het Hageland een gebroken vinger over.

"De eerste dag - door de Vlaamse Ardennen - zal al tricky zijn. De tijdrit zal ook belangrijk zijn, maar de lastigste rit is die in Hamoir, waar het constant op en af zal zijn en de steile stukken voor grote verschillen in het klassement kunnen zorgen. Sam Bennett komt met een heel goede lead-out en zal zich in de debatten mengen op het vlakke", blikt Tom Steels vooruit. De rittenkoers gaat woensdag van start.