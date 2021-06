Florian Vermeersch maakt van BK een doel: "Yves Lampaert is een mooi voorbeeld"

Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) is momenteel aan de slag in de Ronde van Zwitserland, maar denkt al voluit aan het Belgisch Kampioenschap.

In de Ronde van Zwitserland pakte Florian Vermeersch een achtste plek in de openingstijdrit. Een knappe prestatie voor de renner van Lotto-Soudal.

Toch lijkt het klassieke werk meer spek voor zijn bek. “Ik blijf in eerste instantie een renner voor de kasseiklassiekers, maar wil het tijdrijden niet verwaarlozen. Yves Lampaert is wat dat betreft een mooi voorbeeld”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Binnen iets meer dan een week staat het BK tijdrijden op de agenda. “Vorig jaar was ik vijfde. Ik wil die prestatie graag evenaren. De tijdrit in Ingelmunster is wel een pak langer dan elf kilometer, maar volgens mijn testen ligt een langere tijdrit mij beter dan dit korte werk.”