Stilaan is het puzzelen in Frankrijk: na Alaphilippe past opnieuw een topper voor Olympische Spelen

Stilaan komen de Olympische Spelen in zicht en moeten bondscoaches beslissen. Alaphilippe had eerder aan de Franse bondscoach Thomas Voeckler laten weten af te zien van deelname aan de Olympische Spelen. Nu ziet Voeckler opnieuw een renner met naam afhaken.

Volgens L'Équipe heeft Romain Bardet overleg gepleegd met zowel zijn ploeg DSM als Voeckler. Dat zou tot het besluit geleid hebben om niet naar de Olympische Spelen te gaan. Zo ziet Frankrijk al een tweede klepper afhaken.

Gezien het uitdagende parcours in Tokio zou Bardet daar zeker zijn ging kunnen doen. Recent eindigde Bardet nog zevende in de Ronde van Italië. Hij is ook een ronderenner die een eendagskoers wel eens kan scoren. In 2018 werd Bardet derde in Luik-Bastenaken-Luik en tweede op het WK.

KEUZEMOGELIJKHEDEN NIET ONEINDIG

Er zijn nog wel enkele klimmerstypes waar Frankrijk mee kan uitpakken straks in Tokio, zoals een David Gaudu en een Guillaume Martin, maar de keuzemogelijkheden zijn ook niet oneindig. Zeker niet na het afhaken van Alaphilippe en Bardet.