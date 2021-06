Tim Merlier blijft de sprintzeges opstapelen al was het kantje boord: "Ik dacht dat Cavendish me gepasseerd was"

Geen uitbundige reactie deze keer bij Tim Merlier, want hij was niet zeker of hij Cavendish wel geklopt had. De Brit van Deceuninck-Quick.Step was de snelle, opkomende man, maar Merlier trok zijn lange sprint wel degelijk door tot op de streep.

"We hadden beslist dat ik zou sprinten als alles volgens plan zou gaan. Ik wil eerst en vooral al mijn ploegmaats bedanken. Veertig kilometer voor de finish waren we een beetje nerveus omdat we in de tweede groep zaten, maar we hebben niet gepanikeerd. Natuurlijk hebben we veel energie verbruikt, maar gelukkig konden we de kloof dichten", doet Merlier het verhaal van zijn Elfstedenronde.

Het kwam dan ook effectief aan op de sprint. Het werd voor Merlier zo'n lange spurt, zoals bijna hij alleenn die kan afronden. "Op het laatste rechte stuk moest ik vroeg beginnen met sprinten en ik dacht zelfs dat Mark Cavendish me gepasseerd was. Het was wachten en wachten om de streep te zien en ineens dacht ik: "Ben ik de meet nu al gepasseerd?""

KLAAR VOOR BELGIUM TOUR

Jawel dus, en hij deed het nog als winnaar ook. Opnieuw een sprintzege die Merlier dus kan bijschrijven. Ongetwijfeld zit er dit seizoen nog meer moois aan te komen. "Ik ben blij met deze overwinning en als ploeg zijn we klaar voor de Baloise Belgium Tour."