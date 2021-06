Alaphilippe betreurt gebrek aan samenwerking in achtervolging op Van der Poel: "Mathieu was héél, héél sterk"

Van der Poel was de man die de eerste rit in lijn in Zwitserland naar zijn hand zette. Voor Alaphilippe was het nochtans ook een rit die hem lag. De wereldkampioen toonde bij momenten zijn snedigheid, maar was finaal niet bij de renners die streden om de dagzege.

"Het was een leuke finale, met die klimmetjes en de regen", vertelde Alaphilippe aan Cyclingnews. De Fransman nam ook zijn verantwoordelijkheid. "Ik maakte een kleine schifting, maar toenn het op het vlakke weer samenkwam, waren we allemaal een beetje aan het rond kijken en toen ging Mathieu." Bij diens versnelling ging er meteen heel wat kracht vanuit. "Hij was héél, héél sterk. Ik denk dat het moeilijk geweest zou zijn voor mij om te winnen in de sprint. Ik ben dus niet al te ontgoocheld, maar het is zonde dat we niet meteen zijn beginnen samenwerken." Ik ben heel blij met mijn vorm Met een vijfde plek in de tijdrit en een achtste plek in de tweede etappe mag Alaphilippe al bij al niet klagen. "Ik ben heel blij met mijn vorm. Ik reed een goede tijdrit en zat nu weer vooraan. Ik hoop dat het zo verdergaat deze week."