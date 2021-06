Beste Belgische mountainbiker bereidt zich maniakaal voor op Spelen: "Geen obsessie maar het scheelt niet veel"

De best geplaatste Belgische mountainbiker kan niet meer ingehaald worden. Op de Olympische Spelen zal Jens Schuermans ons land dus vertegenwoordigen. Schuermans is zich alvast volop aan het voorbereiden en laat niets aan het toeval over.

Zo probeert Schuermans in eigen land een parcours op te zoeken dat gelijkaardig is aan dat van Tokio 2020. "Ik heb in Limburg toch heel wat stroken gevonden die lijken op het parcours van de Spelen", vertelt hij aan Radio 2. "In Japan is het allemaal nog wat extremer, maar de terril in Beringen is ook een uitstekend terrein om te oefenen op snelle rotsachtige afdalingen."

SUBTROPISCH KLIMAAT

"Klimatologisch is het moeilijker om Japan na te bootsen", beseft Schuermans. "Het mountainbiken speelt zich ook af buiten Tokio, op een schiereiland met een subtropisch klimaat. Ik verwacht temperaturen rond 38 graden en een hoge luchtvochtigheid. Dat is voor geen enkele Europeaan evident. Ik heb nu wel al testen gedaan in een klimaatkamer. De resultaten waren goed, ik kan me zeker aanpassen met de juiste voorbereiding."

Wat betekenen de Olympische Spelen voor Schuermans? "Ik heb Rio al mogen meemaken. Toen wou ik natuurlijk ook goed presteren maar ik was nog heel jong. Nu wil ik ook echt een topresultaat halen. De Spelen zijn tenslotte het allergrootste. Het is geen obsessie maar het scheelt toch niet veel."

KOMENDE 7 WEKEN CRUCIAAL

Wat vindt onze landgenoot van zijn resultaten tot dusver dit seizoen? "In Albstadt en Nove Mesto was het niet slecht, maar ook niet schitterend. Maar ik weet ook dat ik pas echt wil pieken tijdens de Spelen, dus de komende 7 weken worden cruciaal. Het is in Japan dat ik de allerbeste vorm moet hebben."