Campenaerts kan na straffe Giro voor nieuw succes in Baloise Tour gaan: "Boeiend op Belgische wegen te koersen"

Ook Victor Campenaerts staat woensdag aan de start van de Belgium Baloise Tour, een koers waar hij al goede herinneringen aan heeft. In 2019 won Campenaerts de rit van en naar Seraing. Ondertussen is hij nog een heel stuk sterker geworden als eendagscoureur.

Zo was Campenaerts de sterkst presterende Belg in de voorbije Ronde van Italië, bekroond met ritwinst. De eerstvolgende koers voor hem is dus de Baloise Belgium Tour. "Het is echt boeiend om opnieuw op Belgische wegen te koersen, nadat ik eerder dit jaar voor het eerst meedeed in de klassiekers en echt genoot van die ervaring", aldus Campenaerts.

Tomorrow we will be back racing in Belgium, at the @belgium_tour!



"We have a very strong team so we will go for it, in our Ubuntu way" - @VCampenaerts



Details: https://t.co/mBFlCThm4F#BicyclesChangeLives 🖐 pic.twitter.com/4aI5qXScFX — Team Qhubeka ASSOS (@QhubekaAssos) June 8, 2021

In die optiek biedt de eerste rit van Beveren naar Maarkedal ook mogelijkheden. "De eerste etappe hier is ook een soort klassiek parcours, dat vind ik ook leuk." Ook in de rest van de rittenkoers willen ze het bij Qhubeka uiteraard goed doen. "We hebben opties met Nizzolo voor de sprintersritten en Dimitri Claeys, Lukasz Wisniowski en ikzelf kunnen allen voor het algemeen klassement gaan."

Naast de hierboven reeds genoemde ploegmaats zullen ook Lasse Norman Hansen, Emil Vinjebo en Matteo Pelucchi Qhubeka ASSOS vertegenwoordigen in de Baloise Belgium Tour.