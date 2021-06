Leider Mathieu van der Poel heeft nog wel zin in een hattrick: "Iemand moet winnen, misschien ben ik dat wel"

Eens even demonstreren, noemen ze dat dan. Mathieu van der Poel was weer ijzersterk in de Ronde van Zwitserland. De renners die achter hem finishten, waren niet bepaald 'pannenkoeken': Laporte, Alaphilippe, Matthews. Eigenlijk kwamen ze er niet aan te pas. Van der Poel op weg naar 3 op 3?

Mathieu van der Poel kwam in het flashinterview tot een vaststelling die iedereen onderweg had kunnen waarnemen. "Ik had opnieuw een goede dag. Ik wilde de koers hard maken, net als gisteren op de laatste klim, maar er waren nog dertig tot veertig renners mee." LEIDERSTRUI KWIJT IN DE BERGEN Dus moest het deze keer in de sprint gebeuren en ook zo kan Van der Poel het afmaken. Hij deed het met zoveel bravoure dat het hem ook de leiderstrui oplevert. "In de bergen kan ik niet mee, dan ben ik de leiderstrui kwijt", is Van der Poel realistisch. De volgende rit is wel nog iets voor hem. "Ze gaan het mij niet gemakkelijk maken. De ploeg heeft al heel hard moeten werken." Komt die derde overwinning op rij er? "Niets is onmogelijk. Er moet toch iemand winnen, hé, dus misschien ben ik dat wel."