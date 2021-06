Mathieu van der Poel voert indrukwekkend bisnummer op in Zwitserland en slaat zelfs dubbelslag

Na de ritzege van Mathieu van der Poel in de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland was het de vraag wie er aan het feest zou zijn in rit 3. Van der Poel probeerde het net als Alaphilippe opnieuw. Het werd een sprint en ook op die manier kan Van der Poel winnen, bewees hij fijntjes.

Rémy Rochas, Ben King en Claudio Imhof deden er niet lang over vooraleer ze het hazenpad kozen en vonden mekaar in de ontsnapping van de dag. Dat trio kreeg later wel nog het gezelschap van Mathias Frank. Met zijn vieren bouwden ze een voorsprong uit van zo'n vier minuten.

Die voorsprong ging natuurlijk al fel slinken met de finale in zicht. Op 25 kilometer van de streep was het al einde verhaal voor Frank en Imhof: King en Rochas reden te snel voor hen. Op de Rütsch, een klimmetje van derde categorie, pakte Mathieu van der Poel uit met een versnelling.

HERGROEPERING

De ritwinnaar van maandag nam met die ene overwinning dus geen genoegen. Alaphilippe ging meteen mee en zette door: de wereldkampioen knalde voorbij laatste overgebleven vluchter Rochas en ging er alleen vandoor. Het was net niet lastig genoeg om ook weg te blijven: een hergroepering kwam er aan.

Al bleven er ook nadien aanvallen komen: Jansen, Latour en García Cortina probeerden het. Op de aanval van die laatste zat wel behoorlijk veel snee. Met een habbekrats aan voorsprong dook de Spanjaard onder de rode vod. Vansevenant reed het laatste gaatje dicht waardoor het alsnog een sprint werd.

NIEUWE LEIDER

Van der Poel had nog de benen om met een nieuwe krachtsexplosie te komen en ging met een bisnummer naar zijn tweede zege. En Van der Poel oogst nog meer, want hij is nu ook de nieuwe leider in de Ronde van Zwitserland. Spanning troef overigens daar, want Alaphilippe volgt op één seconde in het klassement.