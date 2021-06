Teunissen had gehoopt al wat verder te staan: "Mis die paar procentjes, goede voorbereiding op de Tour de France"

Mike Teunissen maakte na maanden revalideren zijn wederoptreden in Hongarije en rijdt nu mee in de Ronde van Zwitserland. Hij had gehoopt om daar in de eerste etappes mee te doen voor ritwinst, maar dat heeft er voorlopig nog niet ingezeten.

"Ik had ergens de hoop dat ik mij in de eerste dagen wel een keer kon mengen", is Mike Teunissen eerlijk op de site van Jumbo-Visma. "De ritten zijn helaas niet uitgelopen op pure sprints." Kortom: de omstandigheden speelden niet echt in zijn voordeel.

Maar welk soort gevoel geeft hem dat na die eerste dagen? "Het gaat niet slecht, maar ik mis nog net die paar procentjes om echt mee te kunnen doen. Dat is jammer, maar de Ronde van Zwitserland is wel een ronde die een goede voorbereiding is op de Tour de France."

Mijn vorm aanscherpen is mijn doel

Het opzet van Teunissen is duidelijk: wedstrijddag na wedstrijddag beter worden om dan de seletie van de Tour te halen en in Frankrijk een goede beurt te maken. "Mijn vorm aanscherpen is dan ook mijn doel voor deze week."