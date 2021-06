Van der Poel legt duizelingwekkende stats voor: in meer dan helft wedstrijddagen in de WorldTour op het podium

Als Mathieu van der Poel aan de start van een wedstrijd in de WorldTour verschijnt, kan je er van op aan dat hij een grote kans op succes heeft. Sterker nog: in meer dan de helft van de wedstrijden staat hij op het podium. Vaak staat de Nederlander dan ook nog eens op het hoogste schavotje.

Met een fenomenale regelmaat levert Mathieu van der Poel topprestatie na topprestatie op de weg dit jaar. Na zijn twee ritoverwinningen in Zwitserland is het de moeite om al eens een balans op te maken. En die balans oogt overweldigend.

Alle rittenkoersen en eenndagswedstrijden samengeteld is Van der Poel dit jaar 16 keer gestart aan een koers in het kader van de WorldTour. Liefst 6 keer met een overwinning als eindresultaat: de eerste rit in de UAE Tour, de Strade Bianche, de derde en vijfde rit in Tirreno-Adriatico en dus de tweede en derde rit in de Ronde van Zwitserland.

Daarnaast stond Van der Poel ook nog eens twee keer op het podium van een klassieker. Van der Poel was derde in de E3 Saxo Bank Classic en tweede in de Ronde van Vlaanderen. Beide wedstrijden werden gewonnen door Kasper Asgreen, één van de weinige renners die de kunst verstaat om Van der Poel te kloppen. Ook in de tweede Tirrenorit was Van der Poel al eens tweede geëindigd.

© photonews

Sta eens even stil bij hoe waanzinnig deze statistieken zijn. Dit gaat over WorldTour-wedstrijden, tegen de crème de la crème. In een sport zonder een gegeven van één-tegen-één, maar met een voltallig peloton dat strijdt om die ene plek. Bij die acht wedstrijden waarin Van der Poel het podium niet haalde, zaten dan ook nog eens twee tijdritten, haast een specialisatie op zich.

Aan dit tempo is Mathieu van der Poel bezig om van 2021 een echt boerenjaar te maken. En dan hebben we het nog niet eens over zijn successen in het veld en op de mountainbike. De kroon moet op het werk gezet worden in de mountainbikerace op de Olympische Spelen, zijn hoofddoel. Niemand zal verschieten als hij tegen dan op de weg ook een ritzege in de Tour op zijn palmarres heeft staan.

Resultaten Mathieu van der Poel in de WorldTour in 2021:

Eerste etappe UAE Tour => 1ste

Strade Bianche => 1ste

Eerste rit Tirreno-Adriatico => 77ste

Tweede etappe Tirreno-Adriatico => 2de

Derde etappe Tirreno-Adriatico => 1ste

Vierde etappe Tirreno-Adriatico => 106de

Vijfde etappe Tirreno-Adriatico => 1ste

Zesde etappe Tirreno-Adriatico => 93ste

Zevende etappe Tirreno-Adriatico (tijdrit) => 67ste

Milaan-Sannremo => 5de

E3 Saxo Bank Classic => 3de

Dwars door Vlaanderen => 58ste

Ronde van Vlaanderen => 2de

Eerste etappe Ronde van Zwitserland (tijdrit) => 1ste

Tweede etappe Ronde van Zwitserland => 1ste

Derde etappe Ronde van Zwitserland => 1ste