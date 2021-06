Frederik Frison in Ronde van België: "Dieper gaan in mijn reserves"

Na een afwezigheid van net geen twee maand maakte Frederik Frison in de Elfstedentocht zijn comeback.

Frison ging in de Scheldeprijs op 7 april tegen de vlakte. Met barsten in het bekken moest hij bijna twee maand wachten om opnieuw te koersen.

“Eerlijk waar: ik verscheen zondag met een bang hartje aan de start”, zegt Frison aan GVA. “Normaal kan ik een valpartij gemakkelijk achter mij laten, maar in de aanloop naar deze koers flitste de Scheldeprijs toch nog enkele keren door mijn hoofd. Dat ik de Elfstedenronde heelhuids heb afgewerkt, is echt goed voor de moraal.”

De Baloise Belgium Tour is dan ook een ideale gelegenheid om ritme op te doen. “Met Caleb Ewan hebben we uitzicht op enkele ritoverwinningen, dus zal ik op dat vlak ook mijn deel van het werk moeten doen. Naast Gilbert hebben we met Tosh Van der Sande en Jasper De Buyst nog twee renners die in goeden doen zijn. Mocht het wedstrijdverloop het toelaten, ga ik zelf ook eens proberen mee te glippen met een vlucht om zo dieper te gaan in mijn reserves.”

Voor Frison, die vorig jaar brons pakte, is ook het BK tijdrijden van groot belang. Of hij de Tour rijdt is nog niet duidelijk.