De Buyst zag Evenepoel wegrijden toen hij op limiet zat maar denkt dat hijzelf en Gilbert nog voor podium kunnen gaan

"We wisten dat de lokale ronden beslissend waren. We pakten het rustig aan in de aanloop daarnaartoe. Dat is waarom de vroege vluchters de omloop bereikte met een te grote voorsprong. Ze hebben het slim gespeeld, dus felicitaties aan hen", verklaart De Buyst het voorop blijven van Robbe Ghys en Gianni Marchand.

"Toen Evenepoel voor het eerst aanviel, was ik een beetje later ook mee met die groep, waar ook Ewan in zat. Kort nadat ik de oversteek had gemaakt, reden Evenepoel en Campenaerts weg, maar Ewan en ik zaten toen op onze limiet. Philippe Gilbert probeerde dan nog aan te vallen en ik moest een rondje herstellen van de eerder geleverde inspanning. Ik werd nog tweede in de sprint", deed De Buyst het verhaal van de finale.

"When Evenepoel attacked for the first time, I joined that group - which also included Caleb - a little later. Only moments after I bridged across, Evenepoel and Campenaerts got away but both me and Caleb were at the limit. Philippe still tried to attack and I had to recover..."