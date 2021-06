Gerben Thijssen blij voor ritwinnaar Baloise Belgium Tour: "Geen schande dat ik vorige week zat te sterven in uw wiel op training"

Gisteren behaalde Robbe Ghys een mooie overwinning in de Baloise Belgium Tour. De jonge Belg haalde het in de sprint van onder meer Remco Evenepoel. Ook Gerben Thijssen was onder de indruk.

Robbe Ghys heeft één van de mooiste overwinningen uit zijn carrière binnengehaald woensdag. Onze landgenoot won namelijk de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour in een sprint met onder meer Remco Evenepoel. Gerben Thijssen, renner van Lotto Soudal, was blij voor Robbe Ghys. Hij had een mooie reactie op sociale media. "Geen schande dat ik vorige week zat te sterven in uw wiel op training. Chapeau makker!" Geen schande da ik vorige week zat te sterven in uw wiel op training. Chapeau makker! #roadtotokio @robbe_ghys — Gerben Thijssen (@Thijssen_Gerben) June 9, 2021