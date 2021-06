Remco Evenepoel tevreden over eerste dag Baloise Belgium Tour: "Hoewel ik nog een paar procentjes kan gebruiken, voelde ik mij heel goed!"

Op Twitter reageerde Evenepoel dan ook tevreden. "Hoewel ik nog wel een paar procentjes kon gebruiken, voelde ik me echt goed! Jammer dat ik de etappe niet kon winnen, maar het doel is nu om vol voor het klassement te gaan met deze sterke ploeg", aldus Evenepoel.

Vandaag krijgt Remco Evenepoel de kans om zijn voorsprong op de concurrenten uit te breiden. Er staat namelijk een tijdrit op het programma. De renner van Deceuninck-Quick-Step begint aan zijn tijdrit om 16u55.

Today was my kind of #sufferfest 😠Although I could still use a few percentages, I felt really good! Too bad I couldn’t win the stage, but now trying to go full for the GC with this strong team is my goal 💪🏼 #baloisebelgiumtour #TheWolfpack

Photo’s: @GettySport pic.twitter.com/1vxUJDA18A