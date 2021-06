Remco Evenepoel wint tweede etappe in Baloise Belgium Tour: "Niet mijn favoriete tijdrit"

Remco Evenepoel won de tweede rit van de Baloise Belgium Tour met 2 seconden overschot op ploegmaat Yves Lampaert.

Evenepoel was geprikkeld na de eerste etappe. “Dit zijn niet mijn favoriete tijdritten maar ik was er echt wel op gebrand om de rapste tijd te rijden”, zei hij na aankomst. “Gisteren was ik toch wat teleurgesteld dat ik de ritwinst niet kon pakken, na zo hard te hebben gewerkt. Vandaag wou ik echt de etappe winnen en dat is gelukt.”

Yves Lampaert greep net naast de zege. “Het is wat jammer voor Yves dat ik hem net nog passeer als laatste met twee seconden voorsprong. We zeiden voor de start nog dat we één en twee zouden kunnen worden vandaag. Het is plezant dat dat nu gelukt is.”

Het was geen gemakkelijke tijdrit. “Dat stuk na het tussenpunt na de bocht viel wel serieus tegen, daar was het wind vol op de kop. Ik heb daar dan wel het voordeel met mijn aëro.”