Spurter van Bahrein Victorious opent meteen de rekening in Slovenië: "Mogen nog meer overwinningen verwachten"

Op een spurter ligt altijd de druk om snel die eerste overwinning binnen te halen. Bij Bahrein Victorious kunnen ze alvast tevreden zijn, want zij hebben in de Ronde van Slovenië meteen die eerste zege binnen. Daar zorgde Phil Bauhaus voor.

Succes dus voor Bauhaus voor de tweede rittenkoers op rij, want in mei was hij al goed voor twee ritzeges in Hongarije. Nu heeft de Duitser dus ook al eentje beet in de Ronde van Slovenië. "Het was een extreem snelle finish. In de laatste kilometer ging het nog lichtjes naar beneden. De sleutel was om vooraan te zitten aan het rondpunt met 700 meter te gaan."

Als sprinter kan ik niet nog meer tevreden zijn

Dat lukte en de rest is geschiedenis. Een mooie beloning ook voor het geleverde werk doorheen de etappe. "De ploeg deed een uitstekende job. We hebben de hele tijd gecontroleerd. Ik kon naar de finish in uitstekende positie. Als sprinter kan ik niet nog meer tevreden zijn. Mijn ploegmaats deden een perfecte lead-out, ik kan niet trotser zijn."

Phil Bauhaus ziet het vervolg van de wedstrijd na deze zege optimistisch tegemoet. "De volgende dagen zijn er nog meer kansen om koersen te winnen. Als je ziet hoe sterk de ploeg is, mogen we nog meer overwinningen verwachten."