Victor Campenaerts zal vandaag niet kunnen schitteren in de tijdrit: landgenoot stapt uit de Baloise Belgium Tour

Vandaag stond met een tijdrit een etappe op het programma die op maat gemaakt was voor Victor Campenaerts, maar onze landgenoot zal niet meer aan de start verschijnen. Qhubeka ASSOS maakte het nieuws deze ochtend bekend.

Zo zouden de krampen die Campenaerts gisteren had opgelopen, voor problemen zorgen. "De krampen die ik gisteren had, hebben mijn ontstoken pees uit de Ronde van Italië geraakt. We willen geen risico's nemen met het oog op de komende maanden", aldus onze landgenoot.

