Zelfs Giro Rosa moet bij Van Vleuten wijken voor de Spelen: "Dan kijk ik toch weer even naar het litteken op mijn pols"

Annemiek van Vleuten won 'm al twee keer, de Giro Rosa. In 2018 en 2019. Toch gaat ze dit jaar niet meedoen aan die Giro Rosa. Dan bereidt ze zich liever op Passo di Foscagno voor op de Olympische Spelen, haar grote doel dit jaar.

Van Vleuten laat op haar persoonlijke website weten dat ze op hoogtestage is in Andorra. Een stage die bijna afloopt. "Ik zal terugkomen van hoogte, een paar dagen thuis relaxen en wat vrienden zien, dan het NK tijdrijden rijden en vervolgens het NK weg. Mijn pijlen zijn wel meer gericht op de tijdrit. Van het NK weg weet ik dat het lastig is als individuele rensters."

Al wil Van Vleuten het NK op de weg ook niet overslaan, aangezien er een mooie trui op het spel staat. "Nadat ik het NK tijdrijden en de wegwedstrijd op de VAM Berg heb gereden, ga ik opnieuw op hoogtestage. Op mijn favoriete locatie, de Passo di Foscagno, ga ik dan de puntjes op de i zetten met het oog op de Olympische Spelen."

Het doet me heel veel pijn om Giro Rosa niet te rijden

In aanloop naar de Spelen tracht Van Vleuten zich niet bezig te houden met de dingen die ze toch niet kan controleren. "Waar ik wel invloed op heb, is mijn programma en daarin ontbreekt de Giro Rosa ditmaal. Dat doet me heel veel pijn om die niet te rijden, want het is mijn favoriete koers."

Vorig jaar hield ze er wel een mindere herinnering aan over. "Elke keer als ik denk ‘ik ga hem toch gewoon rijden’, dan kijk ik weer even naar het litteken op mijn pols, waar ik vijf dagen voor het WK tijdrijden mijn pols brak in de Giro. Je hebt de risico’s in een koers gewoon minder onder controle." Die risico's schuwen dus maar om er op de Spelen dan écht te staan.